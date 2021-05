Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?

Neviem si predstaviť, že by na Slovensku existoval človek, ktorému by "logika" protipandemických opatrení neliezla na nervy.

Chaos pri ich koncipovaní, neustále zmeny a miestami ich pochybný zmysel v človeku niekedy vyvolávajú otázku, či ich náhodou neprodukuje nejaká zmätená hlava.

Aj keď ja osobne som nadšený z toho, že čísla nám rapídne klesli a niektoré obmedzenia sa uvoľňujú, vláda to zase trochu s tým uvoľňovaním prehnala. Akoby si neuvedomovala, že čísla, ktoré máme teraz, sme mali aj v septembri a práve z nich nám vyrašila pandémia do terajšej podoby.

Jedno z týchto problémových uvoľnení je zrušenie povinného homeofficu. Nielenže vláde pôvodne veľmi dlho trvalo prestať homeoffice iba odporúčať a rovno ho prikázať, teraz z neho rýchlo urobila zase len vec odporúčanú. Úplne zbytočne.

Vláda na Slovensku má však takú autoritu, že nikoho absolútne nezaujíma, či niečo odporúča alebo nie. Kým nie je niečo prikázané a sankcionované, každý na to kašle.

Boli zamestnávatelia, ktorí aj pri povinnom homeoffice tento príkaz obchádzali. Zamestnancom hovorili, aby sa tvárili, že prišli pre dokumenty, a vymýšľali ďalšie výhovorky, aby ich mali pod dozorom, a to napríklad až dovtedy, kým sa nenakazila celá kancelária. Dúfajme, že toto bola menšina.

Teraz, keď je homeoffice zase v odporúčanej podobe, mnohí zamestnávatelia začínajú zamestnancov sťahovať do kancelárií. Evidentne mať zamestnanca na pracovisku pod dozorom je dôležitejšie, než riziko nákazy medzi nimi.

Nie každý môže pracovať z domu, ale tí, ktorí takú prácu majú, by naďalej mali ostávať doma. Zamestnanca totiž možno kontrolovať cez jeho vykonané úlohy a nemusí sedieť s kolegami v openoffice alebo v kancelárii.

Nemálo zamestnancov má z návratu strach. Nielen kvôli sebe ale aj kvôli ľuďom, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Stáva sa, že v byte s vami žije cukrovkár, kardiak alebo rodičia či skvokrovci.

Takže, milí kancelárski zamestnanci, aj keď vás vláda takto urýchlene podkopala, do Zákonníka práca dala aspoň jedno ustanovenie, ktoré vám umožňuje vybaviť si homeoffice aj dnes.

Pozrite si § 250b Zákonníka práce ods. 2 písm. b). Ten hovorí, že ak to povaha vašej práce umožňuje a na strane zamestnávateľa tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, môžete si uplatniť homeoffice.

Toto je vaše právo a nepodlieha to súhlasu zamestnávateľa. Musíte iba oznámiť, že si toto právo uplatňujete.

Takže, ak sa bojíte vrátiť sa na pracovisko a naozaj všetko, čo robíte, viete robiť z domu, uplatnite si toto ustanovenie. Ideálne je si možnosť homeofficu so zamestnávateľom slušne vykomunikovať, vysvetliť mu, že máte obavy o svoje zdravie alebo zdravie svojich blízkych.

Nemálokrát som sa ale stretol s tým, že nadriadený tieto argumenty vôbec nechce akceptovať. O tom, či to má takýto človek v hlave v poriadku, si urobte názor sami.

V takom prípade normálne napíšte zamestnávateľovi list alebo mail, kde uvediete, že si uplatňujete § 250b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce a že zostávate pracovať z domácnosti, nakoľko to druh vašej práce umožňuje a na strane zamestnávateľa tomu nebránia žiadne vážne prevádzkové dôvody.

Ísť do akejkoľvek, aj do tejto konfrontácie so zamestnávateľom je síce nepríjemné, ale vaše zdravie je dôležitejšie. Môže sa stať, že niektoré činnosti z vašej pracovnej náplne neumožňujú vykonať ich z domu. No tak tie z domu nevykonáte. Tie budete musieť prísť vykonať na pracovisko a po ich zrealizovaní pôjdete zase pracovať z domu.

Jedna zamestnankyňa napríklad mohla robiť z domu takmer všetko, ale musela chodiť odomykať a zamykať kancelárie. No tak kvôli týmto úkonom sa zastavila v kancelárii, ale zvyšok vecí robila z domu.

Keď bol homeoffice povinný, bolo to pre zamestnancov jednoduchšie. Teraz, keď ho vláda zdobrovoľnila, postavila zamestnancov do pozície, že si musia homeoffice, ak ho chcú, uplatniť sami.

A mnohí dobre vedia, aké nepríjemné je ísť do konfrontácie so zamestnávateľom aj v prípade, že si chcete len uplatniť svoje praobyčajné zákonné právo. Preto vláde týmto ďakujeme za jeden zase nezmyselný krok a vy sa držte a nebojte za seba postaviť.

