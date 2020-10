Povinne na dobrovoľné testovanie, inak možno aj vyhadzov z roboty

Minister obrany Jaro Naď a premiér Igor Matovič nás momentálne zásobujú výrokmi o obrovskom záujme ľudí podstúpiť celoplošné testovanie.

Jaro Naď takýto záujem nečakal a pozitívne prekvapený z enormného záujmu o testovanie je aj Igor Matovič.

Tieto vyjadrenia sú odporné, pretože ľudia boli na dobrovoľné testy donútení. Podobnú rétoriku majú aj developeri, ktorí pri stavbe bytov tvrdia, že ľudia majú záujem o menšie byty. V skutočnosti sú byty na Slovensku v niektorých oblastiach tak drahé, že si normálny rodinný trojizbák už môže dovoliť málokto.

Že majú ľudia o testy záujem je rovnako zvrátené pomenovanie stavu, ako tvrdiť, že ľudia majú neuveriteľný záujem o podanie daňového priznania.

Za neúčasť na "dobrovoľnom" testovaní vám totiž hrozí sankcia, a to nehovorím len o oficiálnom 10-dňovom zákaze vychádzania.

Bez testu máte totiž zakázané ísť do práce, no štát túto absenciu v práci nijak nemieni kompenzovať (napríklad v podobe pandemickej PN-ky). Nie, namiesto toho sa môžete so zamestnávateľom dohodnúť na čerpaní dovolenky alebo neplateného voľna.

Problém však nastane, keď zamestnávateľ nebude s ničím takým súhlasiť. Zamestnávateľ vám dovolenku nedá, neumožní vám čerpať žiadne náhradné ani neplatené voľno a bude od vás chcieť, aby ste prišli do práce. Štát vám však do práce ísť bez testu zakazuje.

Čo sa môže stať?

Napríklad aj to, že zamestnávateľ vám dá absenciu za každý zameškaný deň. Vďaka tomu môže s vami skončiť pracovný pomer okamžite, alebo voči vám môže uplatniť iné sankcie, napríklad krátenie dovolenky. Rovnako si za tieto absencie budete musieť zaplatiť odvody.

Musíme teda uznať, že ide o naozaj prefíkaný spôsob, ako u ľudí vzbudiť vysoký „dobrovoľný“ záujem o testy, o ktorom tak propagandisticky básni Matovič s Naďom.

Ostáva nám ale nezodpovedná otázka. Ak v dôsledku absencií príde zamestnanec o časť dovolenky (lebo mu ju zamestnávateľ skráti), bude si musieť platiť odvody sám alebo príde o miesto, ako túto situáciu posúdi súd? Uzná to ako platné skončenie pracovného pomeru? Budete si môcť zamestnanec vymáhať škodu od štátu?

Neviem. Ak to niekto viete, napíšte.

