Sme v kríze. Prekopme aj podporu v nezamestnanosti

No dobre. Je čas prekopať podporu v nezamestnanosti. Sme v kríze, aj ja osobne dostávam tonu správ o tom, ako ľudia dostávajú výpovede a „musia“ podpisovať dohody o skončení pracovného pomeru.

“Stratila som prácu, mám dve deti a živím ich sama, čo mám robiť?” Takýchto správ som podostával desiatky. Nie všetky boli od mamičiek samoživiteliek. Boli to aj prozaickejšie, menej srdcervúce príbehy o tom, ako ľudia prišli o prácu, tým pádom aj o príjem, ale nárok na podporu nemajú, lebo v posledných 4 rokoch neodpracovali 2 roky. Nájom či hypotéku však platiť musia a jesť potrebujú tiež.

Iní zase 2 roky odpracovali, ale sú v rizikovom veku, majú po 50tke a takíto ľudia sa ťažšie zamestnávali aj v časoch najväčšieho ekonomického rozmachu, nieto ešte v kríze. Zjednodušene: dnes máte nárok na podporu v nezamestnanosti vo výške 50 % svojho predchádzajúceho platu po dobu 6 mesiacov. Ale to len v prípade, že ste predtým 2 roky v posledných 4 rokoch pracovali.

Je čas upraviť to a prispôsobiť sa dobe. Ministerstvo práce síce dáva návrh na predĺženie poberania podpory o 1 mesiac, ale to nestačí. Mali by sme presadzovať dlhšiu dobu poberania podpory pre zamestnancov, ktorých vek sa blíži dôchodkovému veku a nemôžu si nájsť zamestnanie. Môžeme to pokojne odstupňovať. Napríklad ľudia po 50tke budú mať nárok na podporu 9 mesiacov a ľudia vo veku 55 rokov a viac budú mať nárok na podporu 12 mesiacov.

Okrem predĺženia času, počas ktorého vám plynie podpora, by sme mali skrátiť aj tzv. čakaciu dobu. Musieť pracovať 2 roky na to, aby ste mohli poberať podporu, je príliš dlho. Skráťme to. Pokojne na rok alebo polrok. Taká dlhá čakacia doba (2 roky) vyžaduje dlhodobé stabilné miesta a nie je vhodná pre prechod z jedného miesta na druhé, čo je bežný jav v čase krízy, kedy sa ľudia musia vyrovnať s rýchlymi zmenami v zamestnaniach. Spôsobov, ako prekopať podporu v nezamestnanosti (dávku, čas poberania alebo podmienky nároku), je naozaj dosť.

Pozrime sa, ako to majú na západe a inšpirujme sa:

DÁNSKO

V Dánsku môžete poberať podporu 2 roky s rozšírením až na 3 roky, pričom za každú odpracovanú hodinu sa vám prideľujú dve hodiny podpory navyše. Takže, ak odpracujete mesiac, dostanete dva mesiace podpory. Podpora v Dánsku je pre uchádzača o zamestnanie až do výšky 90 percent predchádzajúceho platu.

HOLANDSKO

V Holandsku môžete žiadať o podporu už aj vtedy, keď vám znížili úväzok na polovicu (tak je to aj v Nórsku). Podpora je prvé dva mesiace vo výške 75 % predchádzajúceho platu, potom 70 % predchádzajúceho platu. Poberať ju môžete v závislosti od toho, ako dlho ste predtým pracovali, maximálne až dva roky.

RAKÚSKO

V Rakúsku poberáte podporu 5 mesiacov až 1 rok. Tiež v závislosti od toho, koľko máte rokov a ako dlho ste predtým pracovali. Dávka je 55 až 60 % z čistej mzdy, no ak máte rodinu, tak sa dávka šplhá až do výšky 80 % čistej mzdy.

NEMECKO

V Nemecku závisí podpora tiež od veku a od toho, ako dlho ste predtým pracovali. Vychádzajú z toho, že čím ste starší, tým ťažšie si hľadáte prácu, preto je podpora pri vyššom veku dlhšia. V zásade platí, že v tejto krajine poberáte podporu polovicu času z toho, koľko ste boli predtým zamestnaný. Robili ste 12 mesiacov? Podpora 6 mesiacov. Robili ste dva roky? Podpora rok. Robili ste 4 roky? Podpora 2 roky. Výška podpory je 60 % z čistej mzdy, ale ak máte deti, je to 67 %.

Vyspelé západné krajiny majú systém podpory v nezamestnanosti štedrejší, ale aj komplikovanejší, s mnohými podmienkami a výnimkami.

Začnime sa správať civilizovane a berme si príklady z tých krajín, kde to už vymysleli. V Holandsku máte napríklad prvých 6 mesiacov poberania podpory plnú slobodu vo výbere ďalšieho zamestnania. A až po tejto dobe vás môže úrad vyradiť z evidencie, ak odmietnete pracovné miesto, ktoré vám ponúkol.

Ako vidíte, variovať sa to dá rôzne. Som rád, že ministerstvo práce zavadilo o podporu v nezamestnanosti aspoň myšlienkou a predkladá návrh na predĺženie podpory o 1 mesiac. Ale toto je kozmetická úprava. Prekopme to celé.

*Autor je zakladateľom občianskeho združenia Pracujúca chudoba, ktoré presadilo povinné zverejňovanie miezd v inzerátoch, slobodu hovoriť o vlastnej mzde a zrušenie poplatkov v pracovnoprávnych sporoch.

--

Podporte tento článok hlasovaním na vybrali.sme a staňte sa fanúšikom našej stránky, kde sa snažíme budovať povedomie o pracovných podmienkach a nutnosti zvyšovania miezd na Slovensku:

https://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FpracujucaChudoba&width=450&height=258&show_faces=true&colorscheme=light&stream=false&border_color=%23ffffff&header=false

Článok bol pôvodne zverejnený na glob.sk