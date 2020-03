SaS zneužíva krízu na poškodenie zamestnancov

SaS predstavila 42 opatrení, ktorými chce zmierniť dopady koronakrízy. V poradí 42. opatrením je urýchlené zavedenie Kilečka pre podnikateľov.

Ide o 100 opatrení pre podnikateľov, ktoré podľa Richarda Sulíka "sa dajú zaviesť okamžite a nebudú nič stáť".



SaS spolu s podnikateľským kilečkom pred voľbami sľúbila aj zavedenie tzv. kilečka pre ľudí. Tento článok nereaguje na zvyšných 41 opatrení, ktoré "majú zmierňovať krízu", reaguje len na 42. opatrenie - zavedenie podnikateľského kilečka, s ktorým súvisí aj sľubované kilečko pre ľudí.



Namiesto riadnych a radikálnych opatrení, ktorými treba sanovať živnostníkov a zamestnancov, ktorí sa zrazu ocitajú bez práce a bez príjmu alebo malých podnikateľov, ktorí sú závislí na mesačných tržbách, SaS zneužíva kritickú situáciu, aby do legislatívy prepašovala opatrenia, z ktorých je vyše pätina problémová alebo sporná a niektoré hrubo poškodzujú zamestnanecké prostredie.



Kým západné krajiny ohlasujú radikálne opatrenia ako preplácanie prenájmov ľuďom bez príjmu, preplácanie miezd zamestnancov problémových podnikov, zrušenie povinnosti dočasne platiť hypotéky, nové dávky pre živnostníkov a granty pre ohrozených podnikateľov, SaS svojim kilečkom zavádza kozmetické opatrenia.



V rámci kilečka medzi ne prepašovala aj zmeny v Zákonníku práce, ktoré hrubo poškodia zamestnancov: napríklad rozviazanie rúk agentúram, zníženie pracovnoprávnej ochrany cez dohody a zníženie sankcie pre podnikateľov za protiprávne výpovede.



Ak sa identifikované problémové opatrenia z podnikateľského kilečka zrealizujú, zamestnanci sa po kríze ocitnú v horších pracovných podmienkach, než v akých pracovali pred krízou.



Práve v týchto neistých časoch by mali zamestnanci pociťovať nádej na pozitívne vyhliadky po odznení krízy a nemala by byť znižovaná ich dôvera v budúcnosť. Pre súčasnú ekonomickú situáciu je práve dôležitá dôvera spotrebiteľov a väčšina spotrebiteľov sú zamestnanci.



Považujem za zvrátené, aby v čase takejto bezprecedentnej krízy vládna strana zneužívala situáciu a snažila sa do legislatívy prepašovať opatrenia, ktoré krízu nijako nezmiernia, ba naopak poškodia značnú časť spoločnosti.



Podnikateľské kilečko sa nedá ani len prirovnať k liečeniu otvorenej zlomeniny leukoplastom, pretože ranu miestami ešte viac poškodzuje.



V priloženomlinku je zoznam a krátke hodnotenie problémových opatrení z Kilečka pre podnikateľov a z Kilečka pre ľudí.



Kilečko pre podnikateľov obsahuje:



22 problémových opatrení, z toho:

- 4 hrubo poškodzujú zamestnanecké prostredie,

- 1 je v rozpore s ich vlastným opatrením z Kilečka pre ľudí

- 1 je duplicitné s ich vlastným opatrením z Kilečka pre ľudí



Kilečko pre ľudí obsahuje:

8 problémových opatrení, z toho:



- 1 tvrdo ešte 17. marca na svojom Facebooku tvrdo kritizovala samotná SaS

- 1 je v rozpore s ich vlastným opatrením z Kilečka pre podnikateľov

- 1 je duplicitné s ich vlastným opatrením z Kilečka pre ľudí



V oboch kilečkách sa navyše nachádza po jednom opatrení, ktoré už sú v platnosti.



Podrobnosti nájdete tu: http://www.pracujucachudoba.sk/publikacie/hodnotime-kilecko-pre-podnikatelov-a-kilecko-pre-ludi

